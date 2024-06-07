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(Дымнич) Евгения Лаврентьевна

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

22.12.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1888 ст.

Отец: Дымнич Лаврентий Иванович

Мать: Дымнич Матрона Ивановна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение
27.12.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Лаврентий Иванов Дымнич и законная жена его Матрона Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин того же села Гордий Васильев Солтис и Евфи... Показать все
Смерть
Неизвестно

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