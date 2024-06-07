(Дымнич) Евгения Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения22.12.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1888 ст.
Отец: Дымнич Лаврентий Иванович
Мать: Дымнич Матрона Ивановна
Крещение
27.12.1888 ст.
Крестьянин села Чесновского Раковца Лаврентий Иванов Дымнич и законная жена его Матрона Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин того же села Гордий Васильев Солтис и Евфи... Показать все
Смерть
Неизвестно