Дымнич Сила Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения30.07.1883 ст.
Дата смерти03.08.1883 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1883 ст.
Отец: Дымнич Лаврентий Иванович
Мать: Дымнич Матрона Ивановна
Крещение
31.07.1883 ст.
Крестьянин села Чесновского Раковца Лаврентий Иванов Дымнич и законная жена его Матрона Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чесновского Раковца Косьма Иванов Демч... Показать все
Смерть
03.08.1883 ст.
от конвульсий