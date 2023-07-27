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Дымнич Сила Лаврентьевич

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

30.07.1883 ст.

Дата смерти

03.08.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1883 ст.

Отец: Дымнич Лаврентий Иванович

Мать: Дымнич Матрона Ивановна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение
31.07.1883 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Лаврентий Иванов Дымнич и законная жена его Матрона Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чесновского Раковца Косьма Иванов Демч... Показать все
Смерть
03.08.1883 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
от конвульсий

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