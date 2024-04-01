Мельков Николай Казак Кр.Полуденной Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти13.10.1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Мельков Никита Казак Ст. Улутавской Николаев
Мать ребёнка: Мелькова Александра Федорова
Рождение ребёнка
06.10.1835
Дочь: Пелагея Николаева
Мать ребёнка: Мелькова Александра Федорова
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Мелькова Александра Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Мелькова Александра Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1877
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
79 лет, от старости