Мельков Николай Казак Кр.Полуденной Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельков Николай Казак Кр.Полуденной Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

13.10.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Мельков Никита Казак Ст. Улутавской Николаев

Мать ребёнка: Мелькова Александра Федорова

Рождение ребёнка
06.10.1835

Дочь: Пелагея Николаева

Мать ребёнка: Мелькова Александра Федорова

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Мельков Иван Николаев

Мать ребёнка: Мелькова Александра Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Мелькова Александра Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелькова Александра Федорова

Смерть
13.10.1877
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
79 лет, от старости
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