Мельков Иван Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти13.11.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Бракосочетание
11.01.1859
м. 22 ж. 19 ст. Рявкинской солдатская дочь
Рождение ребёнка
05.11.1859
Дочь: Галкина (Мелькова) Стефанида Иванова
Мать ребёнка: Мелькова (Лыжина) Екатерина Яковлевна
выс. Рявкинского казак Прокопий Яковлев Лыжин, сестра Прокопию Варвара
Рождение ребёнка
26.09.1863
Мать ребёнка: Мелькова (Лыжина) Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Мельков Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Мелькова (Лыжина) Екатерина Яковлевна
Смерть
13.11.1903
67 лет, от старости.