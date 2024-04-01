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Мельков Иван Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

13.11.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Мельков Николай Казак Кр.Полуденной Афанасьев

Мать: Мелькова Александра Федорова

Бракосочетание
11.01.1859

Жена: Мелькова (Лыжина) Екатерина Яковлевна

м. 22 ж. 19 ст. Рявкинской солдатская дочь
Рождение ребёнка
05.11.1859

Дочь: Галкина (Мелькова) Стефанида Иванова

Мать ребёнка: Мелькова (Лыжина) Екатерина Яковлевна

выс. Рявкинского казак Прокопий Яковлев Лыжин, сестра Прокопию Варвара
Рождение ребёнка
26.09.1863

Сын: Мельков Сергей Иванов

Мать ребёнка: Мелькова (Лыжина) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Мельков Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Мелькова (Лыжина) Екатерина Яковлевна

Смерть
13.11.1903
67 лет, от старости.

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