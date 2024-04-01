Галкина (Мелькова) Стефанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1859
Дата смертиОколо 1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1859
выс. Рявкинского казак Прокопий Яковлев Лыжин, сестра Прокопию Варвара
Бракосочетание
09.01.1880
м. 40 вторым браком ж. 20
Рождение ребёнка
23.09.1880
Дочь: Фекла Савина
Отец ребёнка: Галкин Савва Александров
Рождение ребёнка
01.11.1881
Дочь: Веремская Зиновья Савина
Отец ребёнка: Галкин Савва Александров
Рождение ребёнка
22.06.1883
Дочь: Агрипина Савина
Отец ребёнка: Галкин Савва Александров
Рождение ребёнка
05.11.1884
Дочь: Александра Савина
Отец ребёнка: Галкин Савва Александров
Смерть
Около 1896