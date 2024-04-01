Галкина (Мелькова) Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Мелькова) Стефанида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1859

Дата смерти

Около 1896

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1859

Отец: Мельков Иван Николаев

Мать: Мелькова Екатерина Яковлевна

выс. Рявкинского казак Прокопий Яковлев Лыжин, сестра Прокопию Варвара
Бракосочетание
09.01.1880

Муж: Галкин Савва Александров

м. 40 вторым браком ж. 20
Рождение ребёнка
23.09.1880

Дочь: Фекла Савина

Отец ребёнка: Галкин Савва Александров

Рождение ребёнка
01.11.1881

Дочь: Веремская Зиновья Савина

Отец ребёнка: Галкин Савва Александров

Рождение ребёнка
22.06.1883

Дочь: Агрипина Савина

Отец ребёнка: Галкин Савва Александров

Рождение ребёнка
05.11.1884

Дочь: Александра Савина

Отец ребёнка: Галкин Савва Александров

Смерть
Около 1896
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