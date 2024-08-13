Сушкова (Пакратова) Афимья Титовна
Место рождения
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Сушков Конон Тарасович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Сушкова) Мавра Кононовна
Отец ребёнка: Сушков Конон Тарасович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Сушкова) Анна Кононовна
Отец ребёнка: Сушков Конон Тарасович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Сушкова Прасковья Кононовна
Отец ребёнка: Сушков Конон Тарасович