Сушкова (Пакратова) Афимья Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова (Пакратова) Афимья Титовна

Место рождения

Подгорное, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгорное, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784

Сын: Сушков Иван Кононович

Отец ребёнка: Сушков Конон Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Сушкова) Мавра Кононовна

Отец ребёнка: Сушков Конон Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Сушкова) Анна Кононовна

Отец ребёнка: Сушков Конон Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Сушкова Прасковья Кононовна

Отец ребёнка: Сушков Конон Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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