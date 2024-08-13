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Сушков Конон Тарасович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1764

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Сушков Тарас Иванович

Мать: Сушкова Анна Макаровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784

Сын: Сушков Иван Кононович

Мать ребёнка: Сушкова (Пакратова) Афимья Титовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Сушкова) Мавра Кононовна

Мать ребёнка: Сушкова (Пакратова) Афимья Титовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Сушкова) Анна Кононовна

Мать ребёнка: Сушкова (Пакратова) Афимья Титовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Сушкова Прасковья Кононовна

Мать ребёнка: Сушкова (Пакратова) Афимья Титовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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