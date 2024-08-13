Сушков Конон Тарасович
Место рождения
Дата рождения1764
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Сушков Тарас Иванович
Мать: Сушкова Анна Макаровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Сушкова (Пакратова) Афимья Титовна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Сушкова) Мавра Кононовна
Мать ребёнка: Сушкова (Пакратова) Афимья Титовна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Сушкова) Анна Кононовна
Мать ребёнка: Сушкова (Пакратова) Афимья Титовна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Сушкова Прасковья Кононовна
Мать ребёнка: Сушкова (Пакратова) Афимья Титовна