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Сушков Иван Кононович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1784

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Сушков Конон Тарасович

Мать: Сушкова (Пакратова) Афимья Титовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Сушкова) Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Евдокия (Авдотья)

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сушков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Евдокия (Авдотья)

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Сушкова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Евдокия (Авдотья)

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Сушкова) Марья Ивановна

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Евдокия (Авдотья)

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Сушков Илья Иванович

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Евдокия (Авдотья)

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1856

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