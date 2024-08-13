Сушков Иван Кононович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Сушкова) Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Евдокия (Авдотья)
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Евдокия (Авдотья)
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Сушкова) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Евдокия (Авдотья)
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Сушкова) Марья Ивановна
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Евдокия (Авдотья)
Рождение ребёнка
1817
Сын: Сушков Илья Иванович
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Евдокия (Авдотья)
Смерть
1856