Енотов Федор Уч Пмв Семенович 15.01.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Енотов Федор Уч Пмв Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 15.01.1883

умер После 1935

Отец
Енотов Семен Билетный Солдат Николаевич28.05.1853 г.р.
Мать
(Ефимия Яковлевна) Евгения Евгения/ Ефимия ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Супруги
(Щеголева) Соломанида ЛьвовнаОколо 1883 г.р.
Дети
Енотов Уд. Выд. 1.06.1931 Захар Федорович20.09.1904 г.р.
(Енотова) Ксения Федоровна17.01.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1883

Отец: Енотов Семен Билетный Солдат Николаевич

Мать: (Ефимия Яковлевна) Евгения Евгения/ Ефимия Яковлевна

Бракосочетание
15.10.1901

Жена: (Щеголева) Соломанида Львовна

Рождение ребёнка
20.09.1904

Сын: Енотов Уд. Выд. 1.06.1931 Захар Федорович

Мать ребёнка: (Щеголева) Соломанида Львовна

Рождение ребёнка
17.01.1907

Дочь: (Енотова) Ксения Федоровна

Мать ребёнка: (Щеголева) Соломанида Львовна

Рождение ребёнка
06.05.1909

Дочь: (Енотова) Гликерия Федоровна

Мать ребёнка: (Щеголева) Соломанида Львовна

Рождение ребёнка
06.07.1912

Сын: Енотов Степан Федорович

Мать ребёнка: (Щеголева) Соломанида Львовна

Рождение ребёнка
19.06.1914

Сын: Енотов Иван Федорович

Мать ребёнка: (Щеголева) Соломанида Львовна

Рождение ребёнка
07.07.1915

Сын: Енотов Степан Федорович

Мать ребёнка: (Щеголева) Соломанида Львовна

Смерть
После 1935

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