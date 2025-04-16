Енотов Федор Уч Пмв Семенович
мужской, родился 15.01.1883
умер После 1935
ОтецЕнотов Семен Билетный Солдат Николаевич28.05.1853 г.р.
Мать(Ефимия Яковлевна) Евгения Евгения/ Ефимия ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Супруги
(Щеголева) Соломанида ЛьвовнаОколо 1883 г.р.
Дети
Енотов Уд. Выд. 1.06.1931 Захар Федорович20.09.1904 г.р.
(Енотова) Ксения Федоровна17.01.1907 г.р.Показать еще 4
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Рождение
15.01.1883
Отец: Енотов Семен Билетный Солдат Николаевич
Бракосочетание
15.10.1901
Рождение ребёнка
20.09.1904
Сын: Енотов Уд. Выд. 1.06.1931 Захар Федорович
Мать ребёнка: (Щеголева) Соломанида Львовна
Рождение ребёнка
17.01.1907
Дочь: (Енотова) Ксения Федоровна
Мать ребёнка: (Щеголева) Соломанида Львовна
Рождение ребёнка
06.05.1909
Дочь: (Енотова) Гликерия Федоровна
Мать ребёнка: (Щеголева) Соломанида Львовна
Рождение ребёнка
06.07.1912
Мать ребёнка: (Щеголева) Соломанида Львовна
Рождение ребёнка
19.06.1914
Мать ребёнка: (Щеголева) Соломанида Львовна
Рождение ребёнка
07.07.1915
Мать ребёнка: (Щеголева) Соломанида Львовна
Смерть
После 1935