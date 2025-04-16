(Щеголева) Соломанида Львовна Около 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

(Щеголева) Соломанида Львовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1883, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла После 1935

Супруги
Енотов Федор Уч Пмв Семенович15.01.1883 г.р.
Дети
Енотов Уд. Выд. 1.06.1931 Захар Федорович20.09.1904 г.р.
(Енотова) Ксения Федоровна17.01.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
15.10.1901

Муж: Енотов Федор Уч Пмв Семенович

Рождение ребёнка
20.09.1904

Сын: Енотов Уд. Выд. 1.06.1931 Захар Федорович

Отец ребёнка: Енотов Федор Уч Пмв Семенович

Рождение ребёнка
17.01.1907

Дочь: (Енотова) Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Енотов Федор Уч Пмв Семенович

Рождение ребёнка
06.05.1909

Дочь: (Енотова) Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Енотов Федор Уч Пмв Семенович

Рождение ребёнка
06.07.1912

Сын: Енотов Степан Федорович

Отец ребёнка: Енотов Федор Уч Пмв Семенович

Рождение ребёнка
19.06.1914

Сын: Енотов Иван Федорович

Отец ребёнка: Енотов Федор Уч Пмв Семенович

Рождение ребёнка
07.07.1915

Сын: Енотов Степан Федорович

Отец ребёнка: Енотов Федор Уч Пмв Семенович

Смерть
После 1935

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