(Щеголева) Соломанида Львовна
женский, родилась Около 1883, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла После 1935
Супруги
Енотов Федор Уч Пмв Семенович15.01.1883 г.р.
Дети
Енотов Уд. Выд. 1.06.1931 Захар Федорович20.09.1904 г.р.
(Енотова) Ксения Федоровна17.01.1907 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.10.1901
Рождение ребёнка
20.09.1904
Сын: Енотов Уд. Выд. 1.06.1931 Захар Федорович
Отец ребёнка: Енотов Федор Уч Пмв Семенович
Рождение ребёнка
17.01.1907
Дочь: (Енотова) Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Енотов Федор Уч Пмв Семенович
Рождение ребёнка
06.05.1909
Дочь: (Енотова) Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Енотов Федор Уч Пмв Семенович
Рождение ребёнка
06.07.1912
Отец ребёнка: Енотов Федор Уч Пмв Семенович
Рождение ребёнка
19.06.1914
Отец ребёнка: Енотов Федор Уч Пмв Семенович
Рождение ребёнка
07.07.1915
Отец ребёнка: Енотов Федор Уч Пмв Семенович
Смерть
После 1935