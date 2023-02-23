Евгения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Ульяна Семеновна
Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич
Рождение ребёнка
15.01.1883
Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич
Рождение ребёнка
28.06.1885
Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.1886
Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич
Рождение ребёнка
21.03.1889
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич
Рождение ребёнка
29.05.1891
Дочь: Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич
Рождение ребёнка
13.06.1892
Дочь: Акулина Семеновна
Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич
Рождение ребёнка
13.08.1893
Сын: Енотов Умер? Андрей Семенович
Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич
Рождение ребёнка
19.07.1895
Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич
Рождение ребёнка
01.04.1898
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич
Рождение ребёнка
04.11.1901
Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич
Смерть
Неизвестно