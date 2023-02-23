Евгения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Ульяна Семеновна

Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич

Рождение ребёнка
15.01.1883

Сын: Енотов Федор Семенович

Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич

Рождение ребёнка
28.06.1885

Сын: Енотов Петр Семенович

Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич

Рождение ребёнка
02.08.1886

Сын: Енотов Антон Семенович

Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич

Рождение ребёнка
21.03.1889

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич

Рождение ребёнка
29.05.1891

Дочь: Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич

Рождение ребёнка
13.06.1892

Дочь: Акулина Семеновна

Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич

Рождение ребёнка
13.08.1893

Сын: Енотов Умер? Андрей Семенович

Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич

Рождение ребёнка
19.07.1895

Сын: Енотов Илья Семенович

Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич

Рождение ребёнка
01.04.1898

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич

Рождение ребёнка
04.11.1901

Сын: Енотов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Енотов Семен Николаевич

Смерть
Неизвестно
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