Прасковья Иванова
Место рождения
Дата рождения1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Рождение ребёнка
1742
Сын: Иванъ Титовъ
Отец ребёнка: Титъ Кононовъ
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Евдокия Титова
Отец ребёнка: Титъ Кононовъ
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ульяна Титова
Отец ребёнка: Титъ Кононовъ
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Анна Титова
Отец ребёнка: Титъ Кононовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титъ Кононовъ