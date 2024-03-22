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Прасковья Иванова

Место рождения

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Иванъ Титовъ

Отец ребёнка: Титъ Кононовъ

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Евдокия Титова

Отец ребёнка: Титъ Кононовъ

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ульяна Титова

Отец ребёнка: Титъ Кононовъ

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Анна Титова

Отец ребёнка: Титъ Кононовъ

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титъ Кононовъ

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