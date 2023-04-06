Титъ Кононовъ
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Кононъ Ивановъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Иванъ Титовъ
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Евдокия Титова
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ульяна Титова
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Анна Титова
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Иванова
Смерть
Неизвестно