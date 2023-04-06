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Титъ Кононовъ

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Место рождения

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1695 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1724 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Кононъ Ивановъ

Мать: не указана

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Иванъ Титовъ

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Евдокия Титова

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ульяна Титова

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Анна Титова

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Иванова

Смерть
Неизвестно
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