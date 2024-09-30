Барндык Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения27.10.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1889
Рождение ребёнка
23.10.1890
Дочь: Химанен (Барндык) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Барндык (Карху) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
03.06.1893
Мать ребёнка: Барндык (Карху) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
12.04.1896
Дочь: Химанен (Барндык) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Барндык (Карху) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
20.03.1900
Мать ребёнка: Барндык (Карху) Мария Адамовна
Смерть
Неизвестно