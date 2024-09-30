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Барндык Андрей Иванович

Место рождения

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

27.10.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
26.12.1889

Жена: Барндык (Карху) Мария Адамовна

Рождение ребёнка
23.10.1890

Дочь: Химанен (Барндык) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Барндык (Карху) Мария Адамовна

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1893

Сын: Барндык Иван Андреевич

Мать ребёнка: Барндык (Карху) Мария Адамовна

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1896

Дочь: Химанен (Барндык) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Барндык (Карху) Мария Адамовна

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1900

Сын: Барндык Адам Андреевич

Мать ребёнка: Барндык (Карху) Мария Адамовна

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно

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