Химанен (Барндык) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Химанен (Барндык) Анна Андреевна

Место рождения

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.04.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1896

Отец: Барндык Андрей Иванович

Мать: Барндык (Карху) Мария Адамовна

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1920

Муж: Химанен Павел Абрамович

Рождение ребёнка
09.08.1920

Дочь: (Химанен) Хильма Павловна

Отец ребёнка: Химанен Павел Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.10.1923

Сын: Химанен Виктор Павлович

Отец ребёнка: Химанен Павел Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.09.1926

Сын: Химанен Вальтер Павлович

Отец ребёнка: Химанен Павел Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.10.1929

Дочь: (Химанен) Эмилия Павловна

Отец ребёнка: Химанен Павел Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.03.1932

Дочь: (Химанен) Ниина Павловна

Отец ребёнка: Химанен Павел Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.01.1935

Дочь: (Химанен) ? Павловна

Отец ребёнка: Химанен Павел Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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