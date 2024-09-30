Химанен (Барндык) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1896
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
09.08.1920
Дочь: (Химанен) Хильма Павловна
Отец ребёнка: Химанен Павел Абрамович
Рождение ребёнка
24.10.1923
Отец ребёнка: Химанен Павел Абрамович
Рождение ребёнка
18.09.1926
Отец ребёнка: Химанен Павел Абрамович
Рождение ребёнка
08.10.1929
Дочь: (Химанен) Эмилия Павловна
Отец ребёнка: Химанен Павел Абрамович
Рождение ребёнка
06.03.1932
Дочь: (Химанен) Ниина Павловна
Отец ребёнка: Химанен Павел Абрамович
Рождение ребёнка
22.01.1935
Дочь: (Химанен) ? Павловна
Отец ребёнка: Химанен Павел Абрамович
Смерть
Неизвестно