Химанен (Барндык) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Химанен (Барндык) Екатерина Андреевна

Место рождения

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1890

Отец: Барндык Андрей Иванович

Мать: Барндык (Карху) Мария Адамовна

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
31.07.1911

Муж: Химанен Петр Абрамович

Рождение ребёнка
03.09.1912

Дочь: (Химанен) Мария Петровна

Отец ребёнка: Химанен Петр Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.06.1914

Дочь: (Химанен) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Химанен Петр Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.09.1918

Сын: Химанен Иван Петрович

Отец ребёнка: Химанен Петр Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.11.1920

Сын: Химанен Иван Петрович

Отец ребёнка: Химанен Петр Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.11.1923

Дочь: (Химанен) Люли Петровна

Отец ребёнка: Химанен Петр Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.11.1925

Дочь: (Химанен) Мартта Петровна

Отец ребёнка: Химанен Петр Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.11.1928

Дочь: (Химанен) Сайма Петровна

Отец ребёнка: Химанен Петр Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.10.1931

Дочь: (Химанен) Хельми Петровна

Отец ребёнка: Химанен Петр Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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