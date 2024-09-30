Химанен (Барндык) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1890
Бракосочетание
31.07.1911
Рождение ребёнка
03.09.1912
Дочь: (Химанен) Мария Петровна
Отец ребёнка: Химанен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
26.06.1914
Дочь: (Химанен) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Химанен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
17.09.1918
Отец ребёнка: Химанен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
03.11.1920
Отец ребёнка: Химанен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
03.11.1923
Дочь: (Химанен) Люли Петровна
Отец ребёнка: Химанен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
01.11.1925
Дочь: (Химанен) Мартта Петровна
Отец ребёнка: Химанен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
11.11.1928
Дочь: (Химанен) Сайма Петровна
Отец ребёнка: Химанен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
02.10.1931
Дочь: (Химанен) Хельми Петровна
Отец ребёнка: Химанен Петр Абрамович
Смерть
Неизвестно