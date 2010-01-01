Клюкина Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюкина Евдокия Николаевна

Клюкина Евдокия Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1915

Дата смерти

01.01.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
23.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
04.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
12.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
?.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
16.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Николай Степанович

Смерть
01.01.2010
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.