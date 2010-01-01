Клюкина Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1915
Дата смерти01.01.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1936
Рождение ребёнка
04.05.1939
Рождение ребёнка
12.02.1945
Рождение ребёнка
?.02.1948
Рождение ребёнка
16.08.1950
Смерть
01.01.2010
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область