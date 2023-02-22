Клюкин Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкин Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1913

Дата смерти

18.04.1971

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1913

Отец: Клюкин Степан Михайлович

Мать: Клюкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
23.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
04.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
12.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
?.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
16.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкина Евдокия Николаевна

Смерть
18.04.1971
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