Клюкин Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1913
Дата смерти18.04.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1913
Отец: Клюкин Степан Михайлович
Мать: Клюкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.08.1936
Рождение ребёнка
04.05.1939
Рождение ребёнка
12.02.1945
Рождение ребёнка
?.02.1948
Рождение ребёнка
16.08.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1971