Бабай Андрей Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабай Андрей Михаилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1974

Отец: Бабай Михаил Прокофьевича

Мать: Сиволдаева Любовь Ефимовна

Рождение ребёнка
04.04.1999

Дочь: Бабай Кристина Андреевна

Мать ребёнка: Суслова Татьяна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.08.2015

Сын: Марин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Марин Галина Семёновна

Рождение ребёнка
13.01.2020

Дочь: Марин Ангелина Андреевна

Мать ребёнка: Марин Галина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марин Галина Семёновна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Татьяна

Орск, город Орск, Оренбургская область
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