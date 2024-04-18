Бабай Андрей Михаилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1974
Рождение ребёнка
04.04.1999
Дочь: Бабай Кристина Андреевна
Мать ребёнка: Суслова Татьяна
Рождение ребёнка
28.08.2015
Мать ребёнка: Марин Галина Семёновна
Рождение ребёнка
13.01.2020
Дочь: Марин Ангелина Андреевна
Мать ребёнка: Марин Галина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марин Галина Семёновна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суслова Татьяна