(Гурович) Полина Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гурович) Полина Вениаминовна

(Гурович) Полина Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Около 1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Инна Ефимовна

Отец ребёнка: Городецкий Ефим Наумович

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городецкий Ефим Наумович

Рождение ребёнка
22.09.1941

Сын: Городецкий Евгений Ефимович

Отец ребёнка: Городецкий Ефим Наумович

г. Красноуфимск, Свердловской обл., СССР
Смерть
Около 1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close