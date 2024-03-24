(Гурович) Полина Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиОколо 1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Инна Ефимовна
Отец ребёнка: Городецкий Ефим Наумович
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Городецкий Ефим Наумович
Рождение ребёнка
22.09.1941
Сын: Городецкий Евгений Ефимович
Отец ребёнка: Городецкий Ефим Наумович
г. Красноуфимск, Свердловской обл., СССР
Смерть
Около 1979