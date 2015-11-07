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Городецкий Евгений Ефимович

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Место рождения

г. Красноуфимск, Свердловской обл., СССР

Дата рождения

22.09.1941

Дата смерти

07.11.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1941

Отец: Городецкий Ефим Наумович

Мать: Полина Вениаминовна

г. Красноуфимск, Свердловской обл., СССР
Образование
По 1964
Горьковский Университет
высшее | диэлектрики и полупроводники
Образование
С 1970
ВНИИФТРИ
кандидат физико-математических наук | Особенности кинетических коэффициентов вблизи точек фазовых переходов второго рода» (специальность «молекулярная физика и термодинамика»)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Табунова Любовь Валентиновна

Смерть
07.11.2015
Москва, Россия
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