Городецкий Евгений Ефимович
Место рожденияг. Красноуфимск, Свердловской обл., СССР
Дата рождения22.09.1941
Дата смерти07.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1941
Отец: Городецкий Ефим Наумович
Мать: Полина Вениаминовна
г. Красноуфимск, Свердловской обл., СССР
Образование
По 1964
Горьковский Университет
высшее | диэлектрики и полупроводники
Образование
С 1970
ВНИИФТРИ
кандидат физико-математических наук | Особенности кинетических коэффициентов вблизи точек фазовых переходов второго рода» (специальность «молекулярная физика и термодинамика»)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.2015
Москва, Россия