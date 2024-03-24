Городецкий Ефим Наумович
Место рожденияВинница, Подольской губернии
Дата рождения16.01.1907
Дата смерти20.06.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Инна Ефимовна
Мать ребёнка: Полина Вениаминовна
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полина Вениаминовна
Рождение ребёнка
22.09.1941
Сын: Городецкий Евгений Ефимович
Мать ребёнка: Полина Вениаминовна
г. Красноуфимск, Свердловской обл., СССР
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Городецкий,_Ефим_Наумович
Смерть
20.06.1993
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище