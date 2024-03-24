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Городецкий Ефим Наумович

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Место рождения

Винница, Подольской губернии

Дата рождения

16.01.1907

Дата смерти

20.06.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Винница, Подольской губернии
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Инна Ефимовна

Мать ребёнка: Полина Вениаминовна

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полина Вениаминовна

Рождение ребёнка
22.09.1941

Сын: Городецкий Евгений Ефимович

Мать ребёнка: Полина Вениаминовна

г. Красноуфимск, Свердловской обл., СССР
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Городецкий,_Ефим_Наумович
Смерть
20.06.1993
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище
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