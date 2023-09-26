Цыденова (Алсаева) Клавдия Комиссаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыденова (Алсаева) Клавдия Комиссаровна

Цыденова (Алсаева) Клавдия Комиссаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1950

Отец: Алсаев Комиссар Харитонович

Мать: Алсаева Надежда Будаевна

Рождение ребёнка
13.07.1970

Дочь: Хандожко Елизавета Анатольевна

Отец ребёнка: Цыденов Анатолий Дашиевич

Рождение ребёнка
10.06.1973

Дочь: Маркова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Цыденов Анатолий Дашиевич

Рождение ребёнка
09.07.1977

Дочь: Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Цыденов Анатолий Дашиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыденов Анатолий Дашиевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close