Цыденова (Алсаева) Клавдия Комиссаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1950
Рождение ребёнка
13.07.1970
Дочь: Хандожко Елизавета Анатольевна
Отец ребёнка: Цыденов Анатолий Дашиевич
Рождение ребёнка
10.06.1973
Дочь: Маркова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Цыденов Анатолий Дашиевич
Рождение ребёнка
09.07.1977
Дочь: Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Цыденов Анатолий Дашиевич
Бракосочетание
Неизвестно