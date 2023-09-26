Цыденов Анатолий Дашиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.07.1970
Дочь: Хандожко Елизавета Анатольевна
Мать ребёнка: Цыденова Клавдия Комиссаровна
Рождение ребёнка
10.06.1973
Дочь: Маркова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Цыденова Клавдия Комиссаровна
Рождение ребёнка
09.07.1977
Дочь: Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Цыденова Клавдия Комиссаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно