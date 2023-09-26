Цыденов Анатолий Дашиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыденов Анатолий Дашиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1970

Дочь: Хандожко Елизавета Анатольевна

Мать ребёнка: Цыденова Клавдия Комиссаровна

Рождение ребёнка
10.06.1973

Дочь: Маркова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Цыденова Клавдия Комиссаровна

Рождение ребёнка
09.07.1977

Дочь: Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Цыденова Клавдия Комиссаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыденова Клавдия Комиссаровна

Смерть
Неизвестно
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