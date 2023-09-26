Алсаев Комиссар Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1947
Сын: Алсаев Клим
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
25.12.1950
Дочь: Цыденова Клавдия Комиссаровна
Мать ребёнка: Алсаева Надежда Будаевна
Рождение ребёнка
?.06.1952
Сын: Алсаев Корнил Комиссарович
Мать ребёнка: Алсаева Надежда Будаевна
Рождение ребёнка
15.09.1957
Дочь: Аилчиева Татьяна Комиссаровна
Мать ребёнка: Алсаева Надежда Будаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Комиссаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алсаева Надежда Будаевна
Смерть
Неизвестно