Алсаев Комиссар Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлсаев Комиссар Харитонович

Алсаев Комиссар Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Алсаев Клим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Алсаев Карл Комиссарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1950

Дочь: Цыденова Клавдия Комиссаровна

Мать ребёнка: Алсаева Надежда Будаевна

Рождение ребёнка
?.06.1952

Сын: Алсаев Корнил Комиссарович

Мать ребёнка: Алсаева Надежда Будаевна

Рождение ребёнка
15.09.1957

Дочь: Аилчиева Татьяна Комиссаровна

Мать ребёнка: Алсаева Надежда Будаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Комиссаровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алсаева Надежда Будаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close