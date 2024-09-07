Беляева Пожиткова (Прокунина) Ирина Гервасиевна
Место рождения
Дата рождения08.04.1869 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1869 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/180
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1892 ст.
Дочь: (Беляева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриевич
https://ya.ru/archive/catalog/9c9b76bf-cef5-4f28-8b2f-064cd73e4812/122
Рождение ребёнка
25.08.1896 ст.
Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриевич
https://ya.ru/archive/catalog/45948718-3649-431e-b919-a8b550467713/96
Бракосочетание
07.01.1900 ст.
у невесты второй брак https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/139
Восприемник
19.02.1900 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/113
Рождение ребёнка
01.11.1900 ст.
Дочь: (Пожиткова) Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Пожитков Федор Флегонтович
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/134
Рождение ребёнка
05.08.1904 ст.
Дочь: (Пожиткова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Пожитков Федор Флегонтович
https://ya.ru/archive/catalog/35a1178d-50ef-4a06-bbb8-c0dea53e3e0a/90