Беляев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Пожиткова Ирина Гервасиевна

Восприемник
21.06.1873 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/d28fb86b-e943-490b-b6db-66499568025c/81
Восприемник
10.11.1873 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/d28fb86b-e943-490b-b6db-66499568025c/95
Рождение ребёнка
31.05.1892 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Пожиткова Ирина Гервасиевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/9c9b76bf-cef5-4f28-8b2f-064cd73e4812/122
Рождение ребёнка
25.08.1896 ст.

Сын: Беляев Андриян Иванович

Мать ребёнка: Беляева Пожиткова Ирина Гервасиевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/45948718-3649-431e-b919-a8b550467713/96
Смерть
Неизвестно

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