Беляев Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
21.06.1873 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/d28fb86b-e943-490b-b6db-66499568025c/81
Восприемник
10.11.1873 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/d28fb86b-e943-490b-b6db-66499568025c/95
Рождение ребёнка
31.05.1892 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Пожиткова Ирина Гервасиевна
https://ya.ru/archive/catalog/9c9b76bf-cef5-4f28-8b2f-064cd73e4812/122
Рождение ребёнка
25.08.1896 ст.
Мать ребёнка: Беляева Пожиткова Ирина Гервасиевна
https://ya.ru/archive/catalog/45948718-3649-431e-b919-a8b550467713/96
Смерть
Неизвестно