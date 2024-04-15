Сергеева Парасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиМежду 1851 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Сергеев Гордей Трофимович
Отец ребёнка: Сергеев Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Сергеев Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Сергеев Трофим Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1851 и 1858