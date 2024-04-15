Сергеева Парасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеева Парасковья Петровна

Сергеева Парасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Между 1851 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Сергеев Гордей Трофимович

Отец ребёнка: Сергеев Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Сергеев Яков Трофимович

Отец ребёнка: Сергеев Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Сергеев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Сергеев Трофим Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1851 и 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close