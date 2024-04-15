Сергеев Трофим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Сергеев Гордей Трофимович
Мать ребёнка: Сергеева Парасковья Петровна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Сергеева Парасковья Петровна
Место жительства
С 1812
Из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Сергеева Парасковья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1827