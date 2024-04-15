Сергеев Трофим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Трофим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Сергеев Гордей Трофимович

Мать ребёнка: Сергеева Парасковья Петровна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Сергеев Яков Трофимович

Мать ребёнка: Сергеева Парасковья Петровна

Место жительства
С 1812
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1816

Сын: Сергеев Иван Трофимович

Мать ребёнка: Сергеева Парасковья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1827
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