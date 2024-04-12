Корсун Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
25.04.1913
Сын: Корсун Василий Михайлович
Мать ребёнка: Корсун Анна Петровна
ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1913г.,лист-123,зап.-12.
Бракосочетание
До 1913
Жена: Корсун Анна Петровна
Рождение ребёнка
15.08.1915
Мать ребёнка: Корсун Анна Петровна
ГАДО,Ф - 265-1-10,м/к-1915г.,лист-76,зап.-50.
Рождение ребёнка
11.05.1917
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Корсун Анна Петровна
ГАДО,Ф - 265-1-10,м/к-1917г.,лист-146,зап.-12.
Рождение ребёнка
02.01.1919
Мать ребёнка: Корсун Анна Петровна
ГАДО,Ф - 265-1-11,м/к-1919г.,лист-69,зап.-7.
Смерть
Неизвестно