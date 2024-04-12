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Корсун Анна Петровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1913

Сын: Корсун Василий Михайлович

Отец ребёнка: Корсун Михаил Петрович

ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1913г.,лист-123,зап.-12.
Бракосочетание
До 1913

Муж: Корсун Михаил Петрович

Рождение ребёнка
15.08.1915

Сын: Корсун Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Корсун Михаил Петрович

ГАДО,Ф - 265-1-10,м/к-1915г.,лист-76,зап.-50.
Рождение ребёнка
11.05.1917

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Корсун Михаил Петрович

ГАДО,Ф - 265-1-10,м/к-1917г.,лист-146,зап.-12.
Рождение ребёнка
02.01.1919

Сын: Корсун Семион Михайлович

Отец ребёнка: Корсун Михаил Петрович

ГАДО,Ф - 265-1-11,м/к-1919г.,лист-69,зап.-7.
Смерть
Неизвестно
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