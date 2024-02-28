Корсунова Пелагея Демидовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Корсун Петр Кириллович
Рождение ребёнка
10.11.1885
Дочь: Агрепина Петровна
Отец ребёнка: Корсун Петр Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Корсун Петр Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно