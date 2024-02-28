Корсунова Пелагея Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова Пелагея Демидовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Корсун Михаил Петрович

Отец ребёнка: Корсун Петр Кириллович

Рождение ребёнка
10.11.1885

Дочь: Агрепина Петровна

Отец ребёнка: Корсун Петр Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Корсун Никита Петрович

Отец ребёнка: Корсун Петр Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсун Петр Кириллович

Смерть
Неизвестно
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