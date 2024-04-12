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Корсун Никита Петрович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Корсун Петр Кириллович

Мать: Корсунова Пелагея Демидовна

Бракосочетание
09.02.1918

Жена: Корсунова Агрипина Кондратьевна

ГАДО, Ф - 265-1-10,м/к 1918г.лист № 38,зап.№ 22.
Бракосочетание
До 09.02.1918

Жена: Корсунова Агрипина Кондратьевна

Рождение ребёнка
13.04.1918

Сын: Корсун Иван Иван/Иоанн/ Никитович

Мать ребёнка: Корсунова Агрипина Кондратьевна

Николаевская церковь,м/к-1918г.лист-23,зап.-44,ГАДО,Ф - 256-1-11
Смерть
Неизвестно
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