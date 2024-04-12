Корсунова (Ткаченко) Агрипина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова (Ткаченко) Агрипина Кондратьевна

Место рождения

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Ткаченко Кондрат Гаврилович

Мать: Ткаченко Василиса Васильева

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
09.02.1918

Муж: Корсун Никита Петрович

ГАДО, Ф - 265-1-10,м/к 1918г.лист № 38,зап.№ 22.
Бракосочетание
До 09.02.1918

Муж: Корсун Никита Петрович

Рождение ребёнка
13.04.1918

Сын: Корсун Иван Иван/Иоанн/ Никитович

Отец ребёнка: Корсун Никита Петрович

Николаевская церковь,м/к-1918г.лист-23,зап.-44,ГАДО,Ф - 256-1-11
Смерть
Неизвестно
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