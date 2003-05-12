Соломатин Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1929
Дата смерти12.05.2003
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1929
Отец: Соломатин Сергей Сергеевич
Мать: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: (Соломатина) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Соломатина Раиса Владимировна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Соломатин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Соломатина Раиса Владимировна
Смерть
12.05.2003
Похороны
Неизвестно