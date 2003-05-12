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Соломатин Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1929

Дата смерти

12.05.2003

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1929

Отец: Соломатин Сергей Сергеевич

Мать: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломатина Раиса Владимировна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: (Соломатина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Соломатина Раиса Владимировна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Соломатин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Соломатина Раиса Владимировна

Смерть
12.05.2003
Похороны
Неизвестно

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