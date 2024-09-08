Соломатина Раиса Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: (Соломатина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Соломатин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1958
Сын: Соломатин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Соломатин Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно