Соломатина Раиса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатина Раиса Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломатин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1955

Дочь: (Соломатина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Соломатин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1958

Сын: Соломатин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Соломатин Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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