Рогозин Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.1786
Сын: Рогозин Георгий
Мать ребёнка: (Рогозина) Евдокия
Рождение
1837
Отец: Рогозин Герасим
Мать: (Рогозина) Агрипина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно