Рогозин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.1786

Сын: Рогозин Георгий

Мать ребёнка: (Рогозина) Евдокия

Рождение
1837

Отец: Рогозин Герасим

Мать: (Рогозина) Агрипина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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