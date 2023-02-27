Рогозин Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Рогозин Алексей Борисович
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
1837
Сын: Рогозин Илья
Мать ребёнка: Агрипина
Рождение ребёнка
1843
Сын: Рогозин Захар
Мать ребёнка: Агрипина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно