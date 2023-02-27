Рогозин Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Рогозин Алексей Борисович

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
1837

Сын: Рогозин Илья

Мать ребёнка: Агрипина

Рождение ребёнка
1843

Сын: Рогозин Захар

Мать ребёнка: Агрипина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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