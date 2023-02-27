Рогозин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1786

Отец: Рогозин Илья

Мать: Евдокия

Смерть
Неизвестно
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