Мячкин Макар Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мячкин Николай Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Красная Яруга, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мячкин Александр Макарович
Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Максимовна
Смерть
Неизвестно