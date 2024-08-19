Мячкин Макар Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мячкин Макар Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мячкин Николай Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мячкин Николай Макарович

Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мячкин Петр Макарович

Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Евдокия Максимовна

Красная Яруга, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мячкин Александр Макарович

Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Максимовна

Смерть
Неизвестно

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