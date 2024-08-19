Литвинова Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мячкин Макар Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мячкин Макар Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мячкин Макар Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Красная Яруга, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно