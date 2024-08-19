Литвинова Евдокия Максимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Литвинова Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мячкин Макар Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мячкин Николай Макарович

Отец ребёнка: Мячкин Макар Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мячкин Петр Макарович

Отец ребёнка: Мячкин Макар Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мячкин Макар Николаевич

Красная Яруга, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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