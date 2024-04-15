Карпенко (Пархоменко) Параскева Григорьевна
Место рождения
Дата рождения10.10.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Рождение
10.10.1873 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XR-Y?i=576&cc=3511744
Крещение
11.10.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
18.02.1893 ст.
Агафья Устиновна Гончаренко
Бракосочетание
13.02.1894 ст.
свидетель по жениху Гончаренко Иван и Щербаков Федор (отчества замяты) | по невесте: Карпенко Дмитрий Емельянович, Будаков Василий (Дамианович?) | Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
17.09.1895 ст.
Любовь Ивановна Или Семеновна Белокур Или Пархоменко
Восприемник
28.12.1895 ст.
Анисья Устиновна Гончаренко
Рождение ребёнка
28.10.1896 ст.
Дочь: Карпенко Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Карпенко Иван Емельянович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CW-T?i=222&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.04.1903 ст.
Терентий Захарович Пархоменко
Восприемник
12.08.1908 ст.
Наталия Захаровна Пархоменко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно