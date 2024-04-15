Карпенко (Пархоменко) Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Пархоменко) Параскева Григорьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

10.10.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1873 ст.

Отец: Пархоменко Григорий Степанович

Мать: Пархоменко Татьяна Андреевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XR-Y?i=576&cc=3511744
Крещение
11.10.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
18.02.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Устиновна Гончаренко
Бракосочетание
13.02.1894 ст.

Муж: Карпенко Иван Емельянович

Николаевка, Сумська область
свидетель по жениху Гончаренко Иван и Щербаков Федор (отчества замяты) | по невесте: Карпенко Дмитрий Емельянович, Будаков Василий (Дамианович?) | Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
17.09.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Любовь Ивановна Или Семеновна Белокур Или Пархоменко
Восприемник
28.12.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Анисья Устиновна Гончаренко
Рождение ребёнка
28.10.1896 ст.

Дочь: Карпенко Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Карпенко Иван Емельянович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CW-T?i=222&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.04.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Терентий Захарович Пархоменко
Восприемник
12.08.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталия Захаровна Пархоменко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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