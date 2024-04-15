Карпенко Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.10.1896 ст.
Дата смерти23.01.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1896 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CW-T?i=222&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
28.10.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
23.01.1897 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D5-R?i=176&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
24.01.1897 ст.
на отведенном кладбище