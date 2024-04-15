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Карпенко Параскева Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

28.10.1896 ст.

Дата смерти

23.01.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1896 ст.

Отец: Карпенко Иван Емельянович

Мать: Карпенко Параскева Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CW-T?i=222&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
28.10.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
23.01.1897 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D5-R?i=176&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
24.01.1897 ст.
на отведенном кладбище
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