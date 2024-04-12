Сорокин Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти06.05.1903 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1889 ст.
Мать ребёнка: Сорокина Ульяна Севастьяновна
Рождение ребёнка
09.06.1894 ст.
Сын: Сорокин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Сорокина Ульяна Севастьяновна
Рождение ребёнка
18.03.1897 ст.
Дочь: Сорокина Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Сорокина Ульяна Севастьяновна
Рождение ребёнка
19.05.1900 ст.
Сын: Сорокин Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Сорокина Ульяна Севастьяновна
Смерть
06.05.1903 ст.