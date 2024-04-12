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Сорокин Алексей Андреевич

Место рождения

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

06.05.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Жена: Сорокина Ульяна Севастьяновна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1889 ст.

Сын: Сорокин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Сорокина Ульяна Севастьяновна

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1894 ст.

Сын: Сорокин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Сорокина Ульяна Севастьяновна

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1897 ст.

Дочь: Сорокина Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Сорокина Ульяна Севастьяновна

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1900 ст.

Сын: Сорокин Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Сорокина Ульяна Севастьяновна

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
06.05.1903 ст.
Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
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