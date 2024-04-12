Сорокина (Позднякова) Ульяна Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина (Позднякова) Ульяна Севастьяновна

Сорокина (Позднякова) Ульяна Севастьяновна

Место рождения

Гречухи, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Гречухи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Муж: Сорокин Алексей Андреевич

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1889 ст.

Сын: Сорокин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сорокин Алексей Андреевич

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1894 ст.

Сын: Сорокин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Сорокин Алексей Андреевич

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1897 ст.

Дочь: Сорокина Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Сорокин Алексей Андреевич

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1900 ст.

Сын: Сорокин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Сорокин Алексей Андреевич

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close