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Пец Фридрих-Артур Фридрихович

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

02.02.1869 ст.

Дата смерти

07.01.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1869 ст.

Отец: Пец Фридрих Андреевич

Мать: Пец (Браун) Елизавета (Элизабет) Вильгельмовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Сын булочника Фридриха Пец от брака с Елизаветою, ур. Броун. Восприемники: г-н Александр Мейер, г-н Густав Пец, девица Анна Клафтон, девица Фанни Пец и г-жа Каролина Броун.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пец (Андронова) Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
17.09.1910 ст.

Дочь: Дерябина (Пец) Тамара Фридриховна

Мать ребёнка: Пец (Андронова) Пелагея Алексеевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
07.01.1919

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