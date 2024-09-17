Пец Фридрих-Артур Фридрихович
Место рождения
Дата рождения02.02.1869 ст.
Дата смерти07.01.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
02.02.1869 ст.
Сын булочника Фридриха Пец от брака с Елизаветою, ур. Броун. Восприемники: г-н Александр Мейер, г-н Густав Пец, девица Анна Клафтон, девица Фанни Пец и г-жа Каролина Броун.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1910 ст.
Дочь: Дерябина (Пец) Тамара Фридриховна
Мать ребёнка: Пец (Андронова) Пелагея Алексеевна
Смерть
07.01.1919