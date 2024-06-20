Маенков Павел Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.10.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1854 ст.
Отец: Маенков Федор Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.05.1882 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
1883 ст.
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.1885 ст.
Дочь: Маенкова Агриппина Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.1886 ст.
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.1889 ст.
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.
Дочь: Маенкова Анна Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.1894 ст.
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.1899 ст.
Дочь: Маенкова Параскева Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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Рождение ребёнка
Около 1903 ст.
Дочь: Маенкова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.
Дочь: Маенкова Варвара Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно