Маенков Павел Федорович Около ?.10.1854 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Маенков Павел Федорович

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около ?.10.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1826 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1854 ст.

Отец: Маенков Федор Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.05.1882 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Маенков Василий Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1885 ст.

Дочь: Маенкова Агриппина Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1886 ст.

Сын: Маенков Петр Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1889 ст.

Сын: Маенков Андрей Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Дочь: Маенкова Анна Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.08.1894 ст.

Сын: Маенков Иван Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Сын: Маенков Василий Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.1899 ст.

Дочь: Маенкова Параскева Павловна

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Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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Рождение ребёнка
Около 1903 ст.

Дочь: Маенкова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1905 ст.

Дочь: Маенкова Варвара Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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