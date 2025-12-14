Маенкова (Гуряшина) Наталья Тимофеевна
женский, родилась Около 1859 ст., Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 18.01.1918, Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
ОтецГуряшин Тимофей Васильевич1831 ст. г.р.
МатьГуряшина (Васянина Возможно) Матрена МихайловнаОколо 1828 ст. г.р.
Супруги
Маенков Павел ФедоровичОколо ?.10.1854 ст. г.р.
Дети
Маенков Василий Павлович1883 ст. г.р.
Маенкова Агриппина Павловна21.06.1885 ст. г.р.Показать еще 8
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.
Бракосочетание
19.05.1882 ст.
Рождение ребёнка
1883 ст.
Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович
Рождение ребёнка
21.06.1885 ст.
Дочь: Маенкова Агриппина Павловна
Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович
Рождение ребёнка
17.12.1886 ст.
Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович
Рождение ребёнка
08.08.1889 ст.
Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.
Дочь: Маенкова Анна Павловна
Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович
Рождение ребёнка
20.08.1894 ст.
Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.
Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович
Рождение ребёнка
21.10.1899 ст.
Дочь: Маенкова Параскева Павловна
Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.
Дочь: Маенкова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.
Дочь: Маенкова Варвара Павловна
Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович
Смерть
18.01.1918
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край