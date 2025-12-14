Маенкова (Гуряшина) Наталья Тимофеевна Около 1859 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Маенкова (Гуряшина) Наталья Тимофеевна

Автор
НП
Пелех Н.

женский, родилась Около 1859 ст., Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 18.01.1918, Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Отец
Гуряшин Тимофей Васильевич1831 ст. г.р.
Мать
Гуряшина (Васянина Возможно) Матрена МихайловнаОколо 1828 ст. г.р.
Супруги
Маенков Павел ФедоровичОколо ?.10.1854 ст. г.р.
Дети
Маенков Василий Павлович1883 ст. г.р.
Маенкова Агриппина Павловна21.06.1885 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.

Отец: Гуряшин Тимофей Васильевич

Мать: Гуряшина (Васянина Возможно) Матрена Михайловна

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
19.05.1882 ст.

Муж: Маенков Павел Федорович

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

71об-72 по жениху - Кузьма Кузьмич Лукашин, Никифор Федорович Маенков по невесте - Антон Степанович Маенков, Лазарь Семенович Гуряшин

Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Маенков Василий Павлович

Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.06.1885 ст.

Дочь: Маенкова Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.12.1886 ст.

Сын: Маенков Петр Павлович

Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.08.1889 ст.

Сын: Маенков Андрей Павлович

Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Дочь: Маенкова Анна Павловна

Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович

Рождение ребёнка
20.08.1894 ст.

Сын: Маенков Иван Павлович

Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Сын: Маенков Василий Павлович

Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович

Рождение ребёнка
21.10.1899 ст.

Дочь: Маенкова Параскева Павловна

Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

144-5-899-269об-270

Рождение ребёнка
Около 1903 ст.

Дочь: Маенкова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович

Рождение ребёнка
Около 1905 ст.

Дочь: Маенкова Варвара Павловна

Отец ребёнка: Маенков Павел Федорович

Смерть
18.01.1918
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

144-6-3507-324 скоропостижно

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