Корзников Пётр Иванович
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Корзников Иван Филимонович
Мать: Корзникова Ксения
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Корзникова Ирина Матвеевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Корзникова Ирина Матвеевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно