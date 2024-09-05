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Корзников Пётр Иванович

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Корзников Иван Филимонович

Мать: Корзникова Ксения

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Ирина Матвеевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1847

Сын: Корзников Иван Петрович

Мать ребёнка: Корзникова Ирина Матвеевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1849

Сын: Корзников Павел Петрович

Мать ребёнка: Корзникова Ирина Матвеевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно

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