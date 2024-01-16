Корзников Иван Петрович
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1847
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1874
Сын: Корзников Христофор Иванович
Мать ребёнка: Корзникова Степанида (Стефанида) Павловна
д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
16.02.1885
Сын: Корзников Василий Иванович
Мать ребёнка: Корзникова Степанида (Стефанида) Павловна
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
МК 1885 Троицкая Ентальская, воспреемник - сын Ивана (то есть брат) Христофор
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Корзникова Степанида (Стефанида) Павловна
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерева, Весёлая тож
Смерть
До 1914
д. Пестерево, Весёлая тож