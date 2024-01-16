Корзников Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорзников Иван Петрович

Корзников Иван Петрович

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1847

Дата смерти

До 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Корзников Пётр Иванович

Мать: Корзникова Ирина Матвеевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1874

Сын: Корзников Христофор Иванович

Мать ребёнка: Корзникова Степанида (Стефанида) Павловна

д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
16.02.1885

Сын: Корзников Василий Иванович

Мать ребёнка: Корзникова Степанида (Стефанида) Павловна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
МК 1885 Троицкая Ентальская, воспреемник - сын Ивана (то есть брат) Христофор
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Корзникова Степанида (Стефанида) Павловна

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Степанида (Стефанида) Павловна

д. Пестерева, Весёлая тож
Смерть
До 1914
д. Пестерево, Весёлая тож
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close